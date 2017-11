Benoît nominé, vive altercation entre Shirley et Jordan !

A l'issue du jeu de mardi, la main innocente a tiré une bille et a désigné Benoît comme quatrième et dernier nominé de la semaine... Jordan, sentant que son clan est potentiellement affaibli, s'en prend à Shirley. Cette dernière se sent dans son bon droit puisque Jordan a choisi de la nominer la semaine passée. Un clash éclate dans la cuisine... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mercredi 1er novembre 2017 à 18h20 sur NT1.