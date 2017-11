Benoît sort dîner avec Barbara... Charlène pète les plombs !

Pour les accompagner au dîner à l'extérieur de la Maison, Alain et Laura ont eu l'opportunité de choisir deux Habitants pour les accompagner. Laura a désigné Barbara, tandis qu'Alain a choisi Benoît. Charlène reste donc à la Maison comme une pauvre chose tandis que son chéri Benoît va diner avec... Barbara ! Cette même Barbara qu'il draguait ouvertement pendant des semaines. Alors quand, en plus, Benoît manque de délicatesse à l'égard de Charlène, il n'en faut pas plus pour mettre le feu aux poudres au sein du couple.