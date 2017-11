Barbara et Alain ont remporté un indice capital sur le secret de Benoît. Grâce aux indices glanés lors des jours précédents, Barbara fait subitement le lien entre les deux étudiants : « Ils sont en couple ». Après deux mois de jeu, le second secret est sur le point d'être découvert. Mise à l'écart lors de la recherche du secret, Laura se vexe et s'énerve contre Barbara et Alain à qui elle reproche de l'avoir jouer en solo…