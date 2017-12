C'est Noël au Campus !

C'est Noël dans la Maison des Secrets en ce 1er décembre. Noré, Barbara, Laura, Charlène et les deux invités surprises Benjamin et Benoît découvrent au réveil un superbe sapin dans le salon. Les Habitants décident de le décorer en musique sur le morceau désormais traditionnel des fêtes de Noël : « All i want for Christmas is you » de Mariah Carey. Les guirlandes, les boules, l'étoile au sommet du sapin et les cadeaux sont là. Les Habitants s'amusent et décorent la maison aux couleurs de Noël sans oublier de déguiser leur pote le lama qui les a tant tourmentés hier soir…