CADEAU — Les secrets de Julien pour gagner l’aventure

C’est le dernier gagnant en titre de Secret Story. Pour la nouvelle saison arrivant à grands pas, la onzième, qui promet moult surprises et nombre de révélations, Julien a décidé de donner quelques petits conseils aux futurs Habitants de la Maison — à vos blocs-notes ! Des conseils qui, bien évidemment, leur permettront de remporter l’aventure. Le premier : rester naturel. Le deuxième, et non des moindres… Découvrez-le sans plus attendre !