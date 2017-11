Deux candidats emblématiques nominés cette semaine !

Cette semaine, Sarah et Vivian, deux candidats de précédentes saisons de Secret Story, sont de retour dans la Maison des Secrets avec, en leur possession, deux cartes de maîtres des nominations à attribuer aux candidats les plus méritants selon eux. Après plusieurs jours de réflexion, ils les remettent à Noré et Laura. Ensemble, ces deux derniers s'accordent pour nominer Benoît et Barbara. Un troisième nominé sera désigné le lendemain... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusé le mercredi 22 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.