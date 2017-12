Cassandre, Jordan et Lydia, bizutés par les finalistes !

A l'occasion de la semaine de la finale, plusieurs anciens candidats de cette saison 11 de Secret Story sont de retour sur le Campus pour quelques heures seulement. C'est d'ailleurs le cas de Cassandre, Jordan et Lydia. Mais ô surprise : quand ils entrent dans la Maison, pas un chat ! Ils s'attendaient naturellement à recevoir un accueil chaleureux de la part de Barbara, Noré, Charlène et Laura. Mais aucune trace des quatre finalistes. Jusqu'à ce que le téléphone rouge sonne : La Voix ordonne alors un freeze et les finalistes réapparaissent alors et s'en donnent à coeur joie !