Le César de la Meilleure actrice revient à… Barbara (et ses fausses larmes)

Toute cette semaine, Barbara est investie d'une mission : celle de faire croire aux Habitants que Shirley est son ex... Sa cible numéro un est l'Habitant le plus naïf : Jordan. Alors que ce dernier détient désormais le secret de Shirley, il s'empresse de partager l'information avec Noré, qui lui remet les pieds sur terre. Barbara est donc contrainte de sortir l'artillerie lourde (et les grandes eaux !) pour convaincre Jordan de sa sincérité. Actors Studio !