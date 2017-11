Cette semaine, les deux nominées sont...

Mardi, La Voix organisait un ultime jeu destiné à bouleverser les nominées provisoires de la semaine que sont Barbara et Shirley, suite aux précédentes épreuves organisées dimanche et lundi. Dans leur mission collective du jour, les Habitants doivent trouver le résultat d'opérations mathématiques. Pour accéder au buzzer et proposer leur réponse, ils doivent surtout traverser une poutre et éviter les énormes balles lancées par le clan adverse... Périlleux ! A l'issue de leur victoire, les Eagles protègent leur clan de la nomination. Ce sont donc toujours les deux Tigers, Shirley et Barbara, qui sont nominées. Elles s'affronteront jeudi soir dans le sas. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le mecredi 15 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.