La chambre du bas peuplée de faux-culs ? Noré monte au créneau !

Lors du tribunal présidé par Marie, Alain a laissé entendre que de nombreux membres de la chambre du bas brossaient Marie dans le sens du poil de peur d'être envoyés dans le sas et de risquer leur place. Noré, qui ne s'estime pas hypocrite, pas plus que ses troupes, demande aussitôt à Alain de clarifier sa pensée. Marie, quant à elle, affirme se sentir plus proche de la chambre du bas. Une stratégie pour noyer le poisson au sujet de son amitié avec Laura.