Mercredi soir, à l'issue de la grande soirée de la terreur organisée à l'occasion de Halloween, la chambre du bas a bien failli perdre l'un de ses membres puisque Jordan et Benoît étaient tous les deux nominés face à Shirley et Benjamin. C'est finalement ce dernier qui a quitté l'aventure. Autant dire que Noré, Kamila et les leurs ne boudent pas leur plaisir de voir Benoît réintégrer le Campus des Secrets grâce aux votes du public.