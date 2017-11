La mission des deux cancres du Campus, Laura et Noré, se déroule à merveille... Quand Barbara déboule dans la chambre du haut et découvre l'incroyable désordre laissé par de petits êtres maléfiques non identifiés, elle se met à enquêter. Qui peut bien être l'auteur de cet acte abject ? Pour elle, tout le monde a un alibi au sein de la Maison, elle penche donc pour des Habitants cachés en pièce secrète...