Après plus de deux mois passés à défendre leur secret avec acharnement et détermination, Charlène et Benoît ont été rattrapés par les nombreux indices révélés au fil des mois au sujet de leur secret commun. Les amoureux de la Maison des Secrets peuvent dire adieu à leurs deux cagnottes. Retour sur une semaine complètement folle pour le couple. - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 9 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.