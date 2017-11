Charlène et Benoît : C'est la déprime !

Gros coup de mou pour Charlène et Benoît. Quelques minutes après la première épreuve de la guerre des clans, le couple se retrouvent seul dans le salon. Plus tôt dans la soirée, Charlène et Benoît ont décidé de nominer Charlène. Un vote vécu comme une trahison par l'étudiante. En effet, quelques minutes auparavant, le couple lui avait promis de ne pas la nominer. Ce vote stratégique n'est pas compris par les autres étudiants surtout ceux du clan des Tigers.