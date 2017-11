Charlène et Benoît : changement de stratégie ?

Depuis que la Voix leur a confié une mission séparation, Charlène et Benoît rament. Après avoir simulé une fausse dispute et une révélation de mission très mal jouée par Charlène sous les rires des autres étudiants du Campus, le couple doit rapidement gagné en crédibilité. Pour cela ils doivent déjà se mettre d'accord sur la stratégie à mettre en place. Mais les deux étudiants galerent et ne trouvent pas pour l'instant la bonne méthode faire croire à leur séparation.