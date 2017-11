Pour Charlène et Benoît, le temps de la remise en question de l'alliance passée avec la chambre du bas est venu. Si Charlène est convaincue qu'il faut rompre le pacte de protection scellé avec Kamila et Noré, Benoît n'en est pas si sûr. Il est conscient qu'il faudra un jour ou l'autre voter contre eux mais le plus tard possible parce que cette alliance a également l'avantage de les protéger. Au final, nos deux amoureux sont indécis...