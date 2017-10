Charlène et Benoît, mis en danger par leur mission ?

C'est leur mission de la semaine : Charlène et Benoît doivent s'embrasser sur une croix au moment où le signal sonore retentit. S'ils ne parviennent pas à s'embrasser dans les 15 minutes, la bulle que gonfle la Joconde explose et libère un indice sur le secret de l'un d'eux. En ce lundi, le signal sonore se fait entendre. Charlène et Benoît doivent alors redoubler d'ingéniosité pour écarter leurs camarades et s'embrasser sur la bouche quelques secondes. Vont-ils y parvenir aujourd'hui ou se faire démasquer par leurs camarades ?