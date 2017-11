Charlène et Benoît : Mission Fast and Foireuse !

Alors que La Voix avait fondé tous ses espoirs en Charlène et Benoît et les avait investis d'une mission rupture, la semaine dernière, leur jeu d'acteur est trop mauvais pour convaincre quiconque de leur séparation. Résultat : après cinq jours, force est de constater que c'est un échec. La Voix, très déçue, est contrainte, à la demande générale, d'interrompre cette mission lors d'une annonce solennelle. Retour sur l'un des plus gros fails de l'histoire de Secret Story ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusée le jeudi 16 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.