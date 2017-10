Charlène et Benoît : La mission Kiss se complique !

Cette semaine sera particulièrement périlleuse pour Charlène et Benoît. Chaque jour, un signal sonore retentira dans la Maison... Ils auront alors une minute pour se rendre sur la croix rouge et y faire un bisou à l'abri des regards. S'ils échouent, un indice sera dévoilé sur le secret de Charlène. De quoi rapidement faire le rapprochement entre Benoît et Charlène, et mettre en danger leur secret. Charlène informe Noré et Kamila de sa mission et découvre la croix de La Voix… sous les yeux de Jordan.