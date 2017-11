Le secret de Charlène et Benoît est plus que jamais en danger suite au Buzz de Barbara. Les petites mains de La Voix ne vont pas épargner les couples puisqu'elles vont à nouveau les confronter à une mission de taille qu'ils devront réaliser en 15 minutes : créer un clash entre un habitant de leur choix et le couple Noré – Kamila. Charlène et Benoît n'ont pas d'autre choix que de réussir cette mission sous peine de mettre définitivement leur secret en danger.