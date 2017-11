Charlène et Benoît, toujours plus proches du secret de Laura !

Les indices s'accumulent autour du secret de Laura... Charlène et Benoît profitent d'une après-midi ensoleillée pour mettre à plat les nombreux indices en leur possession autour du secret de la plus riche des Habitantes avec une cagnotte de plus de 85 000 euros. "Je serai (ta meilleure amie)", "C'est un roman d'amitié", deux directions différentes, une croix rouge... Charlène envisage que Laura ait pu tout quitter par amour. Pas mal mais pas tout à fait !