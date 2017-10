Charlène et Benoît vont devoir ruser...

Toute la semaine, Charlène et Benoît doivent s'embrasser sur une croix au moment où le signal sonore retentit. S'ils ne parviennent pas à s'embrasser dans les 15 minutes, la bulle que gonfle la Joconde explose et libère un indice sur le secret de l'un d'eux. La tâche semble cependant se compliquer car Jordan a repéré que la croix avait un lien avec le signal sonore et ne la quitte pas des yeux. Noré, Kamila et Benoît mettent au point une stratégie pour faire diversion...