Charlène – Benoît : Vont-ils se mettre en couple par stratégie ?

C'est l'incroyable coup de bluff que veulent tenter Charlène et Benoît pour protéger leur secret : se mettre ensemble dans les prochaines heures. Même si elle n'est pas encore complètement validée, cette stratégie est de plus en plus privilégiée par les deux étudiants et leurs anges gardiens. Les indices s'accumulent, il est urgent de réagir. De plus, la mission Kiss est excessivement périlleuse, le risque de voir d'autres indices révélés est grand. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour jouer cette ultime carte à ce stade du jeu.