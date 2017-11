Charlène, couverte de mousse à raser par Laura et Noré !

Vendredi soir, le téléphone rouge retentit sur le Campus des Secrets... Et soudain... FREEZE ! La Voix ordonne aux Habitants, comme elle le fait parfois, de rester immobiles jusqu'à nouvel ordre. Puis, elle ordonne le repos pour tous sauf pour Charlène qui doit rester figée comme une statue. Noré et Laura, les deux cancres du Campus actuellement en mission diablotins, en profitent pour la bizuter avec de la mousse à raser et des cotons tiges pleins de poivre dans les oreilles...