Alors que Laura et Barbara se moquent de Kamila, « la science infuse » dans la chambre du haut, Charlène, dissimulée derrière les valises, ne loupe pas une miette de la conversation. La jeune femme apprend que Kamila multiplie les fausses pistes et que Laura et Barbara mènent les autres Habitants en bateau depuis plusieurs semaines en faisant croire qu'elles ont un secret en commun. Charlène dévoile à Benoît ce qu'elle a entendu dans la chambre. Des révélations qui risquent de bouleverser la Maison des Secrets.