Charlène élimine encore un habitant de la course à la finale

Jeudi, Charlène a décidé d'éliminer Laura de la course à la place en finale. Aujourd'hui, La Voix lui offre la possibilité de prendre à nouveau une décision capitale pour la suite de l'aventure. Si elle enclenche le buzzer jaune, elle soumettra Noré et Kamila à un tirage au sort qui éliminera l'un des deux de la course à la finale. Si elle enclenche le buzzer bleu, elle laissera le hasard décider qui de Barbara, Alain ou elle sera éliminée de cette course.