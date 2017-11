Charlène nominée : Un gros coup sur la tête pour Benoît...

Après avoir choisi de désigner Barbara et Benoît comme deux premiers nominés de la semaine, Noré et Laura, qui ont le privilège d'être maîtres des nominations cette semaine, se sont concertés et ont finalement décidé d'un commun accord que Charlène serait la troisième nominée. Si la principale intéressée l'avait pressenti, elle craint surtout de ne pas être demi-finaliste aux côtés de son Benoît. Quant à ce dernier, il accuse le coup. Cette nomination est un véritable coup sur la tête qu'il encaisse difficilement.