Charlène retourne la chambre et se clashe avec Kamila !

Ce sont deux vrais piliers de la chambre du bas qui sont au coeur d'un conflit qui pourrait avoir son importance dans la suite des événements... Toute cette semaine, Charlène et Benoît ont pour mission de se venger de Noré et Kamila, leurs alliés, qui leur ont copieusement cassé du sucre sur le dos. Le premier challenge lancé à Charlène : mettre sens dessus dessous la chambre du bas. Une fois son méfait commis, Charlène ne supporte pas d'être suspectée (pourtant à juste titre !) et s'emporte. Kamila lui demande de se calmer, sans succès... - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le jeudi 2 novembre à 18h20 sur NT1.