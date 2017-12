Charlène sacrifie Noré, et les Habitants découvrent la supercherie !

Laura et Barbara ayant triomphé face à Noré et Charlène dans la grande énigme de La Voix, cette dernière a dû faire un choix : se sacrifier ou éliminer son ami Noré, non sans une émotion incontrôlable. Elle a choisi d'éliminer Noré, ignorant qu'il s'agit d'une immense supercherie... La nouvelle est annoncée aux Habitants en direct dans le Débrief... Des images à découvrir sans plus attendre ! - Extrait du Débrief de Secret Story 11, diffusé le lundi 4 décembre 2017 à 19h30 sur NT1.