Charlène va-t-elle embrasser tous les Habitants sur la bouche ?

Le jeu du "Cap ou pas cap ?" se poursuit sur le Campus des Secrets sous la houlette de Vivian et Sarah, les anciens Secretistes de passage dans la Maison cette semaine. Histoire de tester les capacités de joueur de chacun, ils leur lancent des challenges surprenants. Quand vient le tour de Charlène, on lui propose d'embrasser tour à tour tous les Habitants de la Maison... sur la bouche ! La demoiselle refuse et livre quelques explications. "Je n'ai pas besoin de ça pour être une grande joueuse", justifie-t-elle...