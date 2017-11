En cette dernière semaine de chasse aux secrets avant la validation des cagnottes, les Habitants ont plus que jamais enquêté pour démasquer les trois derniers candidats à détenir encore une partie de leur secret : Alain, Laura et Barbara. Et ça paye ! En effet, Barbara a dû concédé un demi-secret à Alain, tandis que Laura est désormais démasquée. - Extrait de la demi-finale de Secret Story 11, diffusée le jeudi 30 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.