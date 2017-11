CHOC ! Kamila, éliminée aux portes de la demi-finale !

Ce sont les nominations les plus surprenantes de cette 11e saison de Secret Story. Vingt-quatre heures à peine avant l'Hebdo de la demi-finale qui aura lieu ce jeudi 30 novembre 2017, deux candidates ont été soumises aux votes du public. L'une d'elles risque de quitter définitivement le Campus des Secrets. Et ces deux candidates en danger ne sont autres que Kamila et Charlène. Laquelle a donc quitté l'aventure aux portes de la demi-finale ? Découvrez-le sans plus attendre ! - Extrait du Débrief de Secret Story 11, diffusé le mercredi 29 novembre 2017 à 19h30 sur NT1 et à (re)voir sur MYTF1.