Choquées, Laura et Barbara préfèrent en rire

L'annonce de La Voix a provoqué un véritable tremblement de terre dans la Maison des Secrets. En annonçant que pour la première fois de l'Histoire de Secret Story, la finale se jouerait non pas à quatre mais à trois candidats, La Voix a changé brutalement l'ambiance au sein du Campus. Sous le choc, Noré se rend compte qu'il a peut-être mis Kamila dans le sas pour rien. De leur côté, Barbara et Laura préfèrent en rire et tourner à la dérision une situation extrêmement tendue au cours d'une soirée déjà riche en émotions.