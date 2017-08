Clash, amour, amitié, secrets... La Quotidienne revient sur NT1 le 4 septembre !

Dès le lundi 4 septembre, Christophe Beaugrand et sa bande font leur rentrée sur NT1 avec des rendez-vous à ne pas manquer : la Quotidienne du lundi au vendredi à 18h30, le Débrief à partir de 19h30, suivi de la soirée des Habitants. Tous les jeudis, c'est le grand Prime ! La Voix vous concoctera une émission exceptionnelle et vous saurez qui quittera l'aventure chaque semaine. La saison 11 s'annonce HISTORIQUE ! Entre clash, tension, amour, amitié et secrets... préparez-vous à en prendre plein la vue ! Rendez-vous dès le vendredi 1er septembre sur TF1 pour le Prime de lancement et ensuite sur NT1 dès le lundi 4 septembre et sur MYTF1 7j/7 24h/24 en direct de la Maison des Secrets.