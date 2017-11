Clash Kamila – Charlène : Un eagle à 3 pattes

La rupture entre les couple Noré - Kamila et Benoît – Charlène semble irrévocable. Depuis les images du couple Marseillaise la critiquant, Charlène est remontée contre celle qu'elle considérait comme son alliée et sa pote dans l'aventure. Depuis leur clash dans la salle de bain, le divorce est acté. Les Eagles ne sont plus que trois. En effet, Jordan reste fidèle à Noré et Kamila, ses alliés de la chambre du bas. Amputé de deux éléments, le clan des Eagles résistera-t-il encore longtemps ?