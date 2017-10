Le colis piégé de Cassandre pour Barbara

Après son élimination de Secret Story, Cassandre a offert un joli cadeau à sa grande copine Barbara. Ou plutôt deux jolis cadeaux : un retrait de 1000 euros sur sa cagnotte et un indice sur son secret. Du coup, Barbara ne peut plus buzzer, vu que sa cagnotte passe sous la barre des 5000 euros et voit son secret un peu plus en danger avec un indice capital sur son secret : le chiffre 2. En mission des ex avec Shirley cette semaine, la jolie Parisienne a l'occasion de se refaire en gonflant sa cagnotte. En attendant, il va falloir ruser pour sauvegarder son secret et sa cagnotte…