Le compte est bon !

Le clan de la chambre du haut souffre avec deux de ses membres nominés : Barbara et Shirley. Afin de survivre dans la jungle qu'est le Campus des Secrets en temps de guerre des clans, il est primordial de rester nombreux et soudés. Ça tombe bien, à l'occasion d'un concours de calcul mental. Aujourd'hui, les Habitants doivent trouver le résultat d'opération mathématiques. Pour accéder au buzzer et proposer leur réponse, ils doivent surtout traverser une poutre et éviter les énormes balles lancées par le chef du clan adverse... Périlleux ! Si les Tigers l'emportent, ils pourront transférer l'une de leurs nominations au clan adverse. Si les Eagles triomphent, ils préserveront leur équipe.