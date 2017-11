En tant qu'ancien candidat de Secret Story et fidèle téléspectateur du programme, Vivian a cru bon de partager son ressenti avec Charlène... En apparté, il lui confie qu'elle manque parfois d'assurance et que cette mise en retrait pourrait, à terme, lui être préjudiciable stratégiquement. Pour Vivian, le clan des Eagles se résume à Noré et Kamila, tandis que Charlène et Benoît cherchent encore leur place. Vont-ils enfin se réveiller ?