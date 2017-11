Coup de sang pour Laura et Alain !

Du mariage à la scène de ménage, il n'y a parfois qu'un pas. Un pas que Laura et Alain ont franchi, moins de 2 heures après leur mission faux mariage, que vous avez découverte sur le prime time ce jeudi. Tandis que Laura reproche à Alain de ne pas la défendre quand elle est attaquée de toute part, ce dernier répond qu'il n'est pas comme elle, et qu'aller au clash avec les gens n'est pas dans sa nature. Le ton monte et nos deux amoureux se disputent une nouvelle fois. Laura finit la nuit en Love Room avec son amie Barbara. - Extrait de la Quotidienne de Secret Story 11, diffusée le vendredi 24 novembre 2017 à 18h20 sur NT1.