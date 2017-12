Quand les couples se retrouvent et se reforment…

Benjamin et Benoît sont de retour dans la Maison des Secrets pour passer la nuit avec les finalistes. C'est l'une des grandes surprises que La Voix a réservé, hier soir, à Noré, Charlène, Laura et Barbara. Deux habitantes sont plus touchées que les autres par ses retours. Charlène et Barbara retrouvent respectivement Benoît et Benjamin. Alors que naturellement le couple de Tours profite de chaque instants pour se faire des câlins, Benjamin et Barbara qui ont été un moment en couple au sein du Campus, sont déjà très proches et très tactiles…