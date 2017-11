Davy, le frère d'Alain et Max, le meilleur ami de Laura débarquent dans la Maison des Secrets. C'est une énorme surprise préparée par La Voix aux habitants. Toute la semaine leurs proches vont venir leur rendre visite et les soutenir en vue de la demi-finale. Fous de joie, les deux candidats accueillent leurs proches avant de leur faire visiter la maison et de trinquer tous ensemble autour d'un bon repas…