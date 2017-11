Qui de Benjamin, Jordan, Benoît ou Shirley a été éliminé ?

Benjamin, Jordan, Benoît et Shirley sont les quatre nominés de la semaine. Deux candidats historiques de la Maison font face à deux étudiants rentrés il y a tout juste trois semaines dans l'aventure. L'un d'eux a été évincé du jeu par le public à l'issue du prime time spécial Halloween de ce mercredi 1er novembre. Et c'est finalement Benjamin qui a quitté définitivement la Maison... Jordan, Shirley et Benoît sont ainsi sauvés et poursuivent leur aventure sur le Campus des Secrets ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le mercredi 1er novembre à 21h00 sur NT1.