Qui de Charlène, Benoît ou Barbara a quitté l'aventure ?

Cette semaine, les trois nominés à s'affronter dans le sas n'étaient autres que Barbara, Charlène et Benoît. Lors du grand prime time des légendes, le public a été appelé à voter et c'est finalement Benoît qui a quitté l'aventure aux portes de la demi-finale... Charlène et Barbara sont donc demi-finalistes, au même titre que Noré, Kamila, Laura et Alain. - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 23 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.