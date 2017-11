De retour dans la maison, Barbara s'attaque aux Eagles !

De retour depuis quelques minutes seulement dans la Maison des Secrets, Barbara règle déjà ses comptes avec les membres du clan des Eagles. Les images que l'étudiante Parisienne a vu dans la Tour de Contrôle ne lui ont pas plu du tout et elle est bien déterminée à le faire savoir auprès des principaux concernés. En premier lieu Benoît, coupable de l'avoir critiqué auprès de Sarah et Vivian. Charlène, Noré et Kamila vont aussi en prendre un peu au passage. La tornade Barbara est bien de retour…