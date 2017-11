Qui de Shirley, Noré ou Jordan a quitté l'aventure ce soir ?

Quel prime time ! Entre le retour de Laura dans la Maison des Secrets, le départ de Marie et les nominations en direct, cette soirée n'a ressemblé à aucune autre. Noré, Shirley et Jordan ont été désigné comme les trois nominés de la semaine. L'un d'eux a été évincé du jeu par le public à l'issue de cette grande soirée. Et c'est finalement Jordan qui a quitté définitivement la Maison... Noré et Shirley sont ainsi sauvés et poursuivent leur aventure sur le Campus des Secrets ! - Extrait du prime time de Secret Story 11, diffusé le jeudi 9 novembre 2017 à 21h00 sur NT1.