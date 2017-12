Le Debrief du 1 décembre 2017 avec Alain (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 1 décembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Ce soir, Alain est l’invité exceptionnel du Débrief. La Secret Team va revenir avec lui sur sa love story et son faux mariage avec Laura. Sa relation conflictuelle avec Tanya. Mais aussi sur les raisons de son élimination. Au programme aussi : quel avenir pour le couple Laura et Alain en dehors de la Maison ? Laura répondra en duplex du confessionnal. Alain soufflera les questions qu’il rêve de lui poser : Christophe Beaugrand tachera d’obtenir toutes les réponses. C’est l’interview secrète ! Aussi, le tribunal du sortant ouvrira à nouveau ses portes. Alain a-t-il manqué de caractère au cours de son aventure ? S’est-il trop reposé sur Laura ? Enfin, focus sur le nouveau visage de Charlène ! Hier lors du Prime, on a découvert une Charlène plus joueuse et stratège que jamais. Alors a-t-elle l’étoffe d’une championne ? Après avoir sorti Kamila et Alain, peut-elle gagner Secret Story 11 ? Débat et interview avec Charlène en duplex du confessionnal.