Le Debrief du 1er novembre 2017 - Spécial Halloween

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 1er novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux… C’est un Débrief spécial Halloween. Au programme : Jordan est dans tous ses états ! Persuadé que Shirley est l’ex de Barbara, il règle ses comptes avec elle. Alors est-ce de la jalousie vis à vis de Shirley ? Débat et interview dans l’Enquête du Jour avec Barbara en duplex du confessionnal. Les noms des 4 nominés de la semaine sont enfin connus. Benoit rejoint Benjamin, Jordan et Shirley sur le banc des nominés. Ils seront tous en duplex du confessionnal pour tenter de convaincre le public. Enfin, ce soir c’est la grande soirée de l’horreur pour les Habitants : la Secret Team vous révélera en exclu la bande annonce du Prime d’Halloween. Les Habitants vont avoir la frayeur de leur vie !