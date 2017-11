Le Debrief du 10 novembre 2017 avec Jordan (SS11)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 10 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Ce soir dans le débrief, Jordan , éliminé hier soir, revient sur son aventure. Son départ et le ralliement de Shirley à la chambre du haut relance la fameuse guerre des clans ! Egalité numérique parfaite entre la Team Tigers et la Team Eagles. Vous pouvez choisir votre clan sur la page officielle de l’émission. Une Secret battle opposera Jordan et Marie, la complice de Laura, qui sera aussi sur le plateau. La Secret Team ouvre le tribunal du sortant, Jordan. Et en bonus, un message de Kamila et Noré adressé à leur camarade éliminé. C’est au tour du couple Charlène, Benoit, de rentrer en scène. Les deux tourtereaux doivent simuler une rupture, mais sont-ils assez joueurs pour réussir à berner les étudiants du Campus, c’est la Story du jour !