Le Debrief du 13 novembre 2017 avec Fanny (SS10)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 13 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Fanny de la Saison 10 est l’invitée du Débrief, ce soir. La Secret Team enquête aujourd’hui sur la mission séparation de Charlène et Benoît. Un échec total et pour Kamila, c’est la consternation ! Le couple est-il le maillon faible de la team Eagles ? La réponse dans le Débrief. En bonus, les images inédites du coup de pouce de la Voix, qui a fourni un alibi aux apprentis comédies. La mission mariage d’Alain et Laura se poursuit aussi. Alors la réalité va-t-elle une nouvelle fois dépasser la mission ? Débat et interview avec Alain en duplex du confessionnal. La Secret Team se connectera avec la salle des archives pour suivre le nouveau dilemme de la voix qui opposera Alain et Kamila. Un dilemme de tous les dangers…