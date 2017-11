Le Debrief du 14 novembre 2017 avec Elodie (SS8)

Voir ou revoir le Debrief de Secret Story 11 du 14 novembre 2017 en replay intégral. Christophe Beaugrand sera rejoint par son équipe d’experts : Leila Ben Khalifa, Julien Geloën, gagnant de Secret Story 10, nouvel insideur et de nouveaux chroniqueurs. Au programme : des connexions live exclusives, des extraits inédits, des interviews d’anciens candidats emblématiques et de candidats sortants, des décryptages, le meilleur des réseaux sociaux…Ce soir l’invité du Débrief est Elodie, la marseillaise de la saison 8. Au programme : Barbara en crise, abandonne sa mission collective et fait perdre sa team Tigers. Shirley reste donc nominée. Alors l’attitude de Barbara vis-à-vis de son alliée est-elle condamnable ? C’est l’enquête du jour de la Secret Team en duplex avec Barbara du confessionnal. La jeune fille et Shirley sont donc sur la sellette pour les nominations de la semaine, mais il reste encore une épreuve décisive… Si elles la remportent elles pourront alors refiler leur nomination à un habitant de la Team Eagles. Dans le Débrief des connexions exclusives auront lieu à tout moment, pour suivre l’ultime manche de la guerre des clans ! La mission mariage d’Alain est au ralenti. Le beau brun va-t-il enfin passer à la vitesse supérieure ? La réponse ce soir avec des images inédites en exclu pour le débrief !